Settimana dell'educazione: "Quali modelli? - l'emulazione come risorsa educativa"

Diocesi, scuola, famiglia e naturalmente loro, i bambini, i giovani quotidianamente a confronto con una molteplice varietà di modelli. Il meccanismo dell'emulazione, posta in positivo, per rispondere insieme, nella riflessione, all'esigenza pedagogica degli educatori. Incontri con le scuole, i genitori, gli insegnanti dal 4 novembre - al San Marino Stadium protagonista lo sport, insieme al consulente ecclesiastico del CSI Don Alessio Albertini, fratello dell'ex rossonero Demetrio - fino al 10 novembre con il conduttore televisivo Giovanni Scifoni, alla sala Little Tony delle medie di Serravalle. Una settimana di testimonianze - tra San Marino, il Montefeltro, la Valconca – da Silvio Cattarina della Comunità “L'Imprevisto”, allo psicoterapeuta Ezio Eceti, nel coraggio di proporre ai giovani modelli grandi.

Nel video le interviste al Vescovo di San Marino-Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi e al Responsabile della Commissione Diocesana Cultura e Scuola San Marino-Montefeltro, don Gabriele Mangiarotti