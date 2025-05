Settimana della Celiachia: ecco i problemi nella quotidianità. E le torri si illuminano di verde

In Italia i celiaci sono circa l'1% della popolazione, 600mila casi di cui 265mila già diagnosticati. Si tratta di una malattia infiammatoria cronica e autoimmune dell'intestino che si manifesta in persone geneticamente predisposte quando consumano alimenti contenenti glutine. La diagnosi tardiva è uno dei fattori che predispone il 5% dei pazienti allo sviluppo di complicanze. I dati italiani, pubblicati a marzo, si riferiscono al 2023: il 70% sono donne e la fascia d'età coinvolta maggiormente è tra i 18 e i 59 anni. A San Marino sono 297 i celiaci. Ad impegnarsi, dal 1979 per cambiare la loro vita e quella delle loro famiglie è l'Associazione Celiachia San Marino.

Ma come riconoscere i sintomi? "Nel bambino piccolissimo - risponde la presidente dell'Associazione, Joanne Felici - uno dei primi sintomi potrebbe essere quello della non crescita, perché non assimila il cibo, e pancino gonfio. Mentre negli adulti i sintomi possono essere diversi e si possono manifestare in qualsiasi età".

Per la Settimana della Celiachia hanno chiesto di illuminare di verde le tre Torri nella giornata di venerdì. Dal 2015 la ricorrenza vuole sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere consapevolezza sui temi legati alla dieta senza glutine. "Con l'illuminazione delle Torri vogliamo mandare un messaggio visivo di inclusione - spiega la Felici - e di supporto per le famiglie che devono vivere questa condizione. L'unica cura per la celiachia è seguire una dieta priva di glutine. E proprio qui sta la difficoltà del celiaco di gestirsi fuori casa. Per questo l'associazione ha realizzato diversi progetti. Quello principale si chiama infatti 'Alimentazione fuori casa'. Abbiamo un circuito di ristoranti, bar, bed and breakfast, hotel che hanno firmato un protocollo d'intesa con l'associazione per attenersi a tutte le linee guida che riguardano la preparazione di un piatto senza glutine idoneo al celiaco".

Nel video l'intervista a Joanne Felici, presidente Associazione Celichia San Marino