Settimana della cucina italiana: ecco chi ha vinto il Mattarello d'oro

Consapevoli di ciò che mangiamo. Creare conoscenza della varietà della cucina italiana, regione per regione: è un plus celebrato nella Settimana della Cucina Italiana, volta al termine. E allora l’ambasciata sul Titano ricorda le iniziative che hanno arricchito questa decima edizione e ne rimarca il significato: un viaggio virtuale alla scoperta di sapori e una festa del gusto. “La cucina italiana tra salute, cultura e innovazione” il titolo di quest’anno: la contaminazione viene promossa come fattore di vitalità e innovazione.

Mentre si aspetta la risposta sulla candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale Unesco, sul Titano si assegna il Mattarello d’oro, a conclusione di questa edizione: in gara 15 piatti - ognuno rappresentava una Regione - elaborati da ristoratori del territorio. Passione e amore per la cucina. Assaggi, uno ad uno, di un gruppo di volontari per decretare un unico vincitore: il tonno alla palermitana con caponata, Sicilia, portata dal Piccolo: "Il tonno alla palermitana - racconta Mario Liotta, del ristorante il Piccolo -. Dunque, i miei nonni sono siciliani, quindi è un po' un piatto che mi appartiene come tradizione. E' un piatto che ci piace, con la caponata: un insieme di sapori, di equilibri".

Importante la valorizzazione di prodotti e territorio. Da qui la volontà di rafforzare la sinergia tra San Marino e Romagna, geograficamente fuse: “Questa edizione è il primo passo per un’iniziativa strutturale - dice il segretario al Territorio Matteo Ciacci -. La nostra sfida è fare squadra ancora di più tra i nostri ristoranti, dove si mangia e si beve bene”.

"La prossima edizione, quando la realizzeremo - commenta Fabrizio Colaceci, ambasciatore d'Italia a San Marino -, la faremo anche con un collegamento più forte con la filiera enogastronomica, sia italiana che sammarinese. L'incontro fra le due realtà produce qualcosa di per sé che è innovativo, che si innesta sulla tradizione grande della cucina italiana, ma può generare anche altri risultati, magari che non ci aspettiamo oggi".

