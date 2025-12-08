TV LIVE ·
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, USOT: "L'ultimo passo prima del tanto atteso verdetto UNESCO"

di Giacomo Barducci
8 dic 2025
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, USOT: "L'ultimo passo prima del tanto atteso verdetto UNESCO"

Unione Sammarinese Operatori del Turismo sottolinea l'importanza dell'ultima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo: “Rappresenta - scrive in una nota - l'ultimo passo prima del tanto atteso verdetto UNESCO che sulla candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità”.

Appuntamento che per USOT è stata un'occasione speciale: “L'invito dell'Ambasciata d'Italia ha permesso ai ristoranti associati di essere protagonisti attivi della rassegna, realizzando menù dedicati alle tradizioni gastronomiche regionali italiane, valorizzando piatti autentici e abbinandoli ai vini delle rispettive aree di provenienza”.




