CIBO Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, USOT: "L'ultimo passo prima del tanto atteso verdetto UNESCO"

Unione Sammarinese Operatori del Turismo sottolinea l'importanza dell'ultima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo: “Rappresenta - scrive in una nota - l'ultimo passo prima del tanto atteso verdetto UNESCO che sulla candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità”.

Appuntamento che per USOT è stata un'occasione speciale: “L'invito dell'Ambasciata d'Italia ha permesso ai ristoranti associati di essere protagonisti attivi della rassegna, realizzando menù dedicati alle tradizioni gastronomiche regionali italiane, valorizzando piatti autentici e abbinandoli ai vini delle rispettive aree di provenienza”.

