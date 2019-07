Settimana della Gioventù a Strasburgo: 250 giovani da circa 50 paesi. Presente anche San Marino

Il Consiglio d'Europa compie settant'anni e festeggia con un evento in quattro giornate dedicate alla gioventù europea: “Enter! Youth Week: i nostri diritti, le nostre vite”. Sentire la voce dei giovani per progettare soluzioni per l'oggi e per il domani è stato l'obiettivo dell'iniziativa. Le esperienze dei ragazzi e le loro aspettative sui diritti sociali sono stati al centro del dibattito, ma un occhio di riguardo è stato rivolto ai giovani provenienti dai quartieri svantaggiati che spesso incontrano difficoltà nell'accesso ai diritti sociali. Tutti i punti di discussione sono stati inseriti nell' “Enter Raccomandation”, un documento in cui il Consiglio Europeo dà consigli non vincolanti ai Paesi membri sui diritti sociali da garantire alle persone giovani. Una esperienza vissuta in prima persona anche da due giovani a rappresentare San Marino: Ilaria Venturini e Ana Maria Lozica. In evidenza anche le differenze, nel confronto con i problemi vissuti dai giovani nei paesi più grandi rispetto alla Repubblica. L'evento è stato voluto del ministero francese dell'Istruzione nazionale e della gioventù e del Forum europeo della gioventù.

Nel video le interviste a Ilaria Venturini e Ana Maria Lozica.