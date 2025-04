Settimana di Pasqua all’insegna dell’instabilità: da ieri è tornato il maltempo in Emilia-Romagna

Dopo giornate quasi estive, con temperature sopra la media e cieli sereni grazie all’alta pressione e ai venti di Scirocco, da ieri è arrivato anche in Emilia-Romagna il cambiamento annunciato, con cielo coperto, piogge diffuse e un progressivo calo termico. La nuova settimana si apre all’insegna dell’instabilità, a causa di un sistema perturbato di origine atlantica che sta interessando tutto il Paese.

Oggi, lunedì 14 aprile, le condizioni restano perturbate: cielo molto nuvoloso o coperto, piogge diffuse soprattutto al mattino sui settori emiliani, più sparse in Romagna. Temporanea attenuazione nel pomeriggio, ma in serata sono attesi nuovi rovesci, in particolare lungo i rilievi centro-occidentali. Le temperature sono in calo, con minime tra 11 e 13 gradi e massime comprese tra 14 e 18 gradi. I venti saranno in rinforzo lungo la costa e il mare si presenterà mosso o molto mosso. Martedì 15 aprile sarà un'altra giornata instabile, con piogge diffuse e temporali localizzati, seguiti da una breve tregua nel pomeriggio. Ma la pausa durerà poco: una nuova perturbazione è attesa nella notte tra martedì e mercoledì, portando con sé altri episodi di maltempo in vista della Settimana di Pasqua. Solo tra sabato 19 e domenica 20 aprile potrebbe affacciarsi una breve tregua, anche se permangono incertezze sul quadro meteorologico, soprattutto per il lunedì di Pasquetta, quando è previsto un nuovo peggioramento.