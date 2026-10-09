Settimana Dislessia, ASD: "A San Marino colpiti tra il 3 e il 5%, qualcosa è stato fatto con il PDP ma molto ancora c'è da fare"

Una difficoltà che può portare allo sfinimento e a disagi emotivi, per non riuscire a stare al passo con gli altri. Questa è la dislessia, disturbo dell'apprendimento che a San Marino colpisce tra il 3 e il 5 per cento della popolazione. Con conseguenze che non riguardano solo l'ambito educativo, ma soprattutto la sfera personale, come spiega la Presidente dell'Associazione Sammarinese Dislessia (ASD), Tamara Zaretti.

"C'è anche questa mancanza di autostima che porta molto all'abbandono scolastico, perché c'è anche questa cosa, insomma, adesso è tutto molto accelerato, quindi questa cosa di non essere in grado di fare, di trovare difficoltà, di vedere che non ce la fai, ecco, mette molto in crisi i ragazzi. "

Crisi che in alcuni casi porta i giovani a lasciare il proprio paese per studiare all'estero. Anche se sul Titano, si è già fatto molto a livello normativo, con una legge del 2014 che prevede il Piano Didattico Personalizzato nelle scuole. L'Associazione sammarinese dislessia però porta avanti nuove battaglie.

"Alcuni arrivano all'università che si rendono conto di avere delle grosse difficoltà e prima le avevano ma avevano già compensato, non si era resi conto che avevano questa difficoltà. "

E dopo l'università, c'è il mondo lavorativo, dove il ragazzo, ormai adulto, con dislessia, deve poter avere percorsi di inclusione e sostegno per il suo disturbo.



"Dopo la scuola c'è la parte lavorativa e qui un pochino c'è una delle difficoltà perché poi quando ti trovi nell'ambiente lavorativo la tua dislessia non è che finisce, quindi tu anche a livello lavorativo trovi delle difficoltà."

In occasione della settimana dedicata alla dislessia, l'Associazione dichiara che la disponibilità delle istituzioni non è in discussione. Sicuramente ci vuole tempo, sia per il legislatore sia anche per i genitori, a cui si rivolge un invito:

"Di non mollare mai nel senso che noi dobbiamo stare a fianco ai nostri figli, dobbiamo cercare di mantenergli un'autostima alta, non è facile, non è facile perché anche come genitore delle volte ti senti proprio fallire dentro però secondo me il genitore deve stare a fianco al ragazzo."

Intervista a Tamara Zaretti - Presidente Associazione Sammarinese Dislessia (ASD)