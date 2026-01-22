Settimana lavorativa corta: la CDLS apre la riflessione con esperti e Governo

Ridistribuire il tempo per coniugare al meglio lavoro e vita privata: la CDLS avvia la discussione in territorio sulla settimana lavorativa di quattro giorni. Focus con esperti e governo alla Sala Montelupo di Domagnano. I nuovi modelli organizzativi del lavoro, spiega il sindacato, stanno prendendo sempre più rilevanza a livello internazionale in quanto espressione di una necessità sempre più diffusa tra di lavoratrici e lavoratori. “Abbiamo messo questo tema al centro delle nostre priorità – afferma Milena Frulli, Segretario Generale CDLS – perché è fondamentale cominciare a pensare a una innovazione e riformulazione dell'orario lavorativo”.

La presenza di esponenti del Governo, aggiunge Milena Frulli, è segno che anche la politica vuole affacciarsi a questo tema. “Questa tipologia di settimana lavorativa - spiega Franco Zullo, Fondatore di Stratego e Country Partner Italia di 4 Day Week Global – ha già portato risultati straordinari con importanti aumenti nella produttività, fatturato e diminuzione dell'assenteismo e del burnout lavorativo”.

Nel servizio le interviste a Milena Frulli (Segretario generale CDLS) e Franco Zullo (Fondatore di Stratego e Country Partner Italia di 4 Day Week Global)