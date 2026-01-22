TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:42 CGG: alta tensione nel dibattito sull'Accordo UE. Focus poi sul PdL "Sandbox Normative" 13:21 Pressioni mediatiche: il Governo accusa alcuni centri di potere di voler screditare il Paese 11:23 Murata: Jader Vagnini è il nuovo presidente 10:36 Sicurezza e giovani, l’USC replica a Lonfernini: "Vietare la vendita di lame non è la soluzione"
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Settimana lavorativa corta: la CDLS apre la riflessione con esperti e Governo

“Abbiamo messo questo tema al centro delle nostre priorità – afferma Milena Frulli – Segretario Generale CDLS – perché è fondamentale cominciare a pensare a una innovazione e riformulazione dell'orario lavorativo”.

di Giacomo Barducci
22 gen 2026

Ridistribuire il tempo per coniugare al meglio lavoro e vita privata: la CDLS avvia la discussione in territorio sulla settimana lavorativa di quattro giorni. Focus con esperti e governo alla Sala Montelupo di Domagnano. I nuovi modelli organizzativi del lavoro, spiega il sindacato, stanno prendendo sempre più rilevanza a livello internazionale in quanto espressione di una necessità sempre più diffusa tra di lavoratrici e lavoratori. “Abbiamo messo questo tema al centro delle nostre priorità – afferma Milena Frulli, Segretario Generale CDLS – perché è fondamentale cominciare a pensare a una innovazione e riformulazione dell'orario lavorativo”.

La presenza di esponenti del Governo, aggiunge Milena Frulli, è segno che anche la politica vuole affacciarsi a questo tema. “Questa tipologia di settimana lavorativa - spiega Franco Zullo, Fondatore di Stratego e Country Partner Italia di 4 Day Week Global – ha già portato risultati straordinari con importanti aumenti nella produttività, fatturato e diminuzione dell'assenteismo e del burnout lavorativo”.

Nel servizio le interviste a Milena Frulli (Segretario generale CDLS) e Franco Zullo (Fondatore di Stratego e Country Partner Italia di 4 Day Week Global)




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità