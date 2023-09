SALUTE Settimana per il cuore: iniziative dell'ISS, nel nome della prevenzione L'ISS punta sulla prevenzione come arma fondamentale contro le malattie cardiovascolari, prima causa di morte

Prima causa di morte - 79 decessi l'anno scorso, 91 nel 2021 - e l'ISS punta sulla prevenzione come arma fondamentale contro le malattie cardiovascolari. "Una settimana di iniziative che – ricorda il Direttore Sanitario dell'ISS Sergio Rabini – coinvolgono in maniera trasversale una molteplicità di soggetti”. Gabriele Raschi per la Segreteria alla Sanità declina il concetto di prevenzione su tre binari: corretti stili di vita, controlli periodici, accesso alle cure. Aspetto quest'ultimo su cui torna il Direttore dell'Authority Sanitaria, Claudio Muccioli, nell'invito a “scegliere la salute”. “Iniziative di sistema in un gioco di squadra” cui plaude il Segretario all'Istruzione, Andrea Belluzzi, guardando ai giovani quali primi destinatari della sensibilizzazione.

Fino a mercoledì, infatti, ragazzi delle medie e delle superiori saranno coinvolti in corsi di rianimazione cardiopolmonare per soccorritori; analoga formazione per volontari, forze dell'ordine e protezione civile, arrivando a coinvolgere nella settimana oltre 550 persone. Venerdì – Ospedale, Sala Il Monte - incontri educativi alla popolazione; alle 16.30 la camminata della Salute al Parco Laila con l'Associazione “Cuore-Vita” e alle 20 cena al Ristorante Confine e Tradizione di Chiesanuova dove nel 2022 venne salvato un paziente grazie alla tempestiva attivazione dei soccorsi e uso dei defibrillatore, con il ricavato per acquistarne un altro.

“Dobbiamo fare cultura cardiologica, cultura di prevenzione e cultura di trattamento. In questo senso – spiega il Direttore della Cardiologia, Roberto Bini - da diversi anni ci siamo adoperati per formare operatori delle Forze dell'Ordine all'utilizzo della defibrillazione precoce sul territorio e abbiamo coinvolto anche gli studenti delle Scuole Medie, delle Scuole Superiori. Parallelamente a questo, abbiamo organizzato azioni di prevenzione pro-attiva, in particolare, ricordo il progetto Cardio50, in cui i sammarinesi che compiono 50 anni nel corso del presente anno vengono chiamati per effettuare esami ematici e una visita cardiologica per la definizione del proprio profilo di rischio cardiovascolare e per mettere in campo tutte le azioni che possono ridurlo nel corso degli anni”. Pier Camillo Pavesi ringrazia la Direzione per la possibilità di lavorare sulla cosiddetta prevenzione di precisione, mentre definisce “d'avanguardia” la legge che regola l'uso dei defibrillatori, guardando all'efficacia dell'app che ne consente la mappattura.

Prevenzione anche in rosa: mercoledì, visite specialistiche per donne in perimenopausa (accesso via CUP); giovedì (18.30, Sala Montelupo di Domagnano) la conferenza “Il cuore delle donne”. “Si sovrappone in questa settimana anche l'open-week per le malattie cardiovascolari degli ospedali che aderiscono al Bollino Rosa – aggiunge la Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia, Marina Foscoli - è una settimana in cui si mettono in atto delle iniziative proprio per quanto riguarda la medicina di genere. Le donne sono di solito protette dalle malattie cardiovascolari fino alla menopausa, dove c'è uno scudo legato alla protezione degli estrogeni. Ma poi, in realtà, sono più colpite rispetto agli uomini da problematiche cardiovascolari, in maniera più grave e spesso con maggiore disabilità”.

La Settimana per il Cuore è organizzata da ISS (Cardiologia, Pronto Soccorso, Anestesia, Pediatria, URP), Società Sammarinese di Cardiologia, Associazione Cuore e Vita, Progetto Cuore, Cemec. Con il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine, Protezione Civile, Scuole Medie e Superiori; ha ricevuto il sostegno di Marlù. Patrocinio di Segreterie Sanità e Istruzione e Authority Sanitaria.

Nel video, le interviste al Direttore della Cardiologia, Roberto Bini e alla Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia, Marina Foscoli

