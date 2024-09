REPLICA Settore marittimo, le precisazioni di San Marino Ship Register sulle bandiere di convenienza ITF ll Registro navale sammarinese rigetta qualsiasi illazione di presunte irregolarità

Settore marittimo, le precisazioni di San Marino Ship Register sulle bandiere di convenienza ITF.

Sull'onda del sequestro del Falcon 900 utilizzato dal presidente venezuelano Maduro e registrato in Repubblica, interviene con una nota San Marino Ship Register per fare chiarezza sul settore marittimo in risposta a recenti articoli stampa a proposito di presunte irregolarità sollevate in una interrogazione di Rete. Il movimento chiede “se Governo e Autorità per l'Aviazione Civile la Navigazione Marittima siano consapevoli che la Repubblica è stata inserita tra i Paesi che forniscono bandiere marittime “ombra” e quali iniziative intenda mettere in atto affinché il Paese esca da tale lista.

Solo illazioni per il Registro che – si legge - “opera invece secondo i più elevati standard di conformità alle normative nazionali ed internazionali”. Il riferimento – specificano – è alle Flags of Convenience ITF: l'International Transport Workers' Federation, una federazione di sigle sindacali operanti nell’ambito dei trasporti anche marittimi che non ha – precisa il Registro - alcun tipo di autorità né svolge funzioni regolamentari nei confronti dei pubblici registri statali o dei loro utenti (proprietari ed armatori). L’elenco ITF delle bandiere di convenienza è ben noto, - sottolinea inoltre -, contrariamente al termine “bandiere ombra” che arbitrariamente si è voluto attribuire per spettacolarizzare la notizia”.

Viene inoltre specificato che per l’inserimento di un paese nella lista ITF, basta per i proprietari ed armatori stranieri accedere semplicemente al relativo registro, senza particolari requisiti se non quelli previsti dalla legge sammarinese. Pertanto, – osserva infine San Marino Ship Register - qualsivoglia valutazione potenzialmente negativa in merito alla gestione della proprietà delle navi, operatività o tassazione applicabile non è altro che il frutto di supposizioni, ricostruzioni superficiali e riferimenti erronei”.

