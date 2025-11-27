SEGRETERIA DI STATO TERRITORIO “Sfalci differenziati”: venerdì il seminario di approfondimento sul verde pubblico e privato Il seminario, organizzato dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, offrirà un momento di confronto tra esperti, tecnici del settore e realtà che già applicano modelli virtuosi

L’iniziativa “Sfalci differenziati: un contributo alla biodiversità”, che si terrà venerdì 28 novembre 2025, alle ore 14:00, presso l’Aula Magna della Chiesa di Santa Chiara, in San Marino Città, nasce dalla crescente sensibilità verso le pratiche di gestione del verde pubblico e privato che tengano conto non solo dell’estetica, ma anche dell’importanza della biodiversità e della tutela degli ecosistemi locali. Gli sfalci differenziati, infatti, rappresentano uno strumento fondamentale per favorire la presenza di insetti impollinatori, preservare le specie vegetali spontanee e migliorare la qualità ambientale complessiva.

Il seminario, organizzato dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, offrirà un momento di confronto tra esperti, tecnici del settore e realtà che già applicano modelli virtuosi, presentando esempi concreti di progettazione consapevole e buona gestione del territorio.

L’incontro è aperto a tecnici, amministratori, operatori del verde, cittadini e a tutti coloro che desiderano contribuire alla costruzione di un territorio più sostenibile. Seminario che vale 4 crediti formativi per ingegneri e architetti e per gli iscritti al collegio geometri e tecnici laureati di primo livello.

Nel servizio l'intervista a Lucia Mazza (Direttrice AASLP)

