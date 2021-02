Sfida al Covid: quattro imprese sammarinesi chiedono al Governo di potersi ampliare

In tempi di pandemia, la richiesta di ampliamento da parte di quattro imprese è un messaggio di fiducia. C'è voglia di investire e di potenziare la produzione, con ricadute positive sull'occupazione. “Nonostante il 2020 sia stato un anno difficile – commenta con soddisfazione il Segretario all'Industria Fabio Righi - gli imprenditori credono ancora fortemente nel sistema economico sammarinese. Ne è la prova anche l'emissione del Bond che ha avuto molto successo sui mercati”.









Oltre ad Alutitan, chiedono di ampliarsi un'affermata azienda che produce moto e altre due specializzate in Integratori alimentari e dispositivi medici. “Il settore farmaceutico, anche secondo le previsioni degli organismi internazionali – spiega Righi - indipendentemente dalla pandemia avrà uno sviluppo importante. Abbiamo realtà di eccellenza in territorio, e dovremo essere in grado di essere a fianco degli operatori per sviluppare le loro opportunità di business tanto qui che all'estero”. Proprio ieri c'è stato un incontro sul tema. Industria e Territorio si stanno confrontando con la maggioranza dato che occorre decidere come procedere rispetto a terreni di proprietà dell'Eccellentissima Camera. “Molte volte sono piccoli appezzamenti già adiacenti ai loro capannoni. Bisogna valutare la formula migliore”. Che sia una concessione d'uso o una vendita, “la decisione dovrà essere ponderata e soprattutto condivisa, dato che si sta parlando di beni di tutti”.

Gli imprenditori che vogliono investire o avviare un'attività richiedono tempi rapidi di risposta e snellimento delle procedure. “E' un lavoro – dice Righi – che si sta facendo già dal 2020. Abbiamo mappato tutti i processi, in particolare degli uffici legati all'avvio e gestione dell'attività economica. Il 2021 sarà la fase esecutiva di potenziamento delle norme e soprattutto di semplificazione dei processi. Come paese per dimensioni siamo già competitivi rispetto ad altre realtà ma possiamo fare molto di più e dobbiamo farlo, perché una delle competitività maggiori è l'essere in grado di dare soluzioni semplici e veloci”.