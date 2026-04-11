Sfida fra Vespe a San Marino: gare a tempo con percorsi a slalom e giochi

Vespa Club San Marino

Le prime giornate calde, il sole, il vento tra i capelli, la voglia di estate e di libertà. Momento perfetto per dare gas in sella alla Vespa, soprattutto se c'è di mezzo il Vespa Club della Repubblica di San Marino. Sul tetto del Centro Atlante, decine di "frecce con attaccata una targa", come cantavano i Lunapop, si sono sfidate in percorsi a slalom per aggiudicarsi il tempo migliore e ovviamente mettersi in bella mostra in tutti i loro colori.

Le parole del presidente del Vespa Club: "Questo qui è il primo evento che facciamo di questo tipo qui all'Atlante, ne avevamo fatto uno in precedenza ma solo una mostra statica, questa volta abbiamo voluto un attimino animare il raduno in maniera tale di dare la possibilità ai partecipanti di mettersi in gioco con delle prove a tempo e dei giochi. Abbiamo due tipi di percorsi con dei tempi obbligati, abbiamo degli step, al primo step ci dovranno mettere il tempo più vicino possibile ai 30 secondi, il secondo step 10 secondi e l'ultimo step ai 20 secondi, e questo qui è il primo percorso".

Nel secondo percorso si mettono alla prova le abilità e l'equilibrio senza dimenticare l'aspetto del gioco, i concorrenti mentre guidano la Vespa devono portare un bicchiere pieno d'acqua da un tavolo a un altro senza farlo cadere e poi c'è anche la prova di caccia al tesoro, trovare una chiave per aprire un lucchetto posto alla fine del percorso. La somma dei tempi di entrambi i tragitti determina i vincitori. Vengono premiati il primo e il secondo tempo della gara con rispettivamente 300 e 150 euro di buoni acquisti spendibili al Centro commerciale Atlante, fino al 31 maggio. Altri 150 euro sono consegnati a estrazione a tutti i partecipanti del raduno.

Il prossimo appuntamento per le Vespe di San Marino sarà il Titano Day che vedrà ai primi di luglio la sua dodicesima edizione, ma anche per l'evento al Centro Atlante gli organizzatori sono sicuri di farne una tradizione annuale.





Interviste a: Roberto Santolini - Presidente Vespa Club San Marino

