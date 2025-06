“Sfida per la Vittoria”, i protagonisti in udienza dalla Reggenza

“Istituzioni, sport e ricerca insieme per un obiettivo comune di solidarietà”. Il Segretario allo Sport Rossano Fabbri presenta alla Reggenza gli ospiti delle Nazionali Parlamentari e Sindaci Italiani saliti in Repubblica per l'evento “Sfida per la vittoria”, nell'unità di intenti che lega due territori: “valori comuni, per una causa comune. Laddove c'è una comunità che collabora - dice - nessuna sfida è impossibile”.

Vittoria, 21 mesi, affetta da una malattia genetica rara, la CamK2B, e l'Associazione Oceano Blu nasce per sensibilizzare e sostenere la ricerca. “Vittoria ha fatto un capolavoro - dice il babbo, Andrea Nardoni, Presidente dell'Associazione Oceano Blu - E' riuscita a unire tutto quello che siamo noi e io in particolare, essendo italiano e lavorando nello sport. Per me è il coronamento di un piccolo sogno riuscire, in una difficoltà di questo tipo, a smuovere tutto quello che ci circonda: sport, Italia, San Marino”.

Una sfida che va coltivata ogni giorno: “Questa è una 'sfida per la vittoria', ma anche una sfida per Vittoria - dice Jacopo Morrone, Presidente Nazionale Parlamentari Italiana -. Oggi, sul campo e quindi è un momento anche di gioia; però, deve farci riflettere tanto sulla ricerca sulla malattia genetica rara e la sfida per Vittoria inizia il giorno dopo, con la raccolta fondi”. “È stato semplice - dice Damiano Tommasi, Presidente Nazionale Italiana Sindaci - per la sensibilità che tutti quelli che hanno aderito hanno dimostrato sempre nelle loro iniziative. Per la Nazionale Sindaci è più di vent'anni che partecipiamo molto volentieri e con grande entusiasmo a tutte le iniziative che possono essere di sensibilizzazione, raccolta fondi. Con la scusa di un pallone, è l'occasione per muovere, per conoscere anche i territori”.

Plauso per l'iniziativa benefica, che vede la collaborazione di 4 Segreterie di Stato e il Patrocinio di Uefa Foundation for Children, viene dai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi: “l'impegno congiunto tra istituzioni di San Marino e italiane dimostra come la cooperazione tra Stati possa generare impatti reali per chi lotta contro malattie rare. Non solo un evento calcistico – dicono – ma occasione per rafforzare il senso di una comune responsabilità e testimonianza di sostegno concreto per fornire ragioni di speranza”.

Nel video, le interviste ad Andrea Nardoni, Presidente dell'Associazione Oceano Blu; a Jacopo Morrone, Presidente Nazionale Parlamentari Italiana e a Damiano Tommasi, Presidente Nazionale Italiana Sindaci