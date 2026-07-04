“Sfida per la vittoria”, il futuro della ricerca e il sostegno della rete

e interviste a Alessandra Camorani, Laura Viola e a Francesca Civerchia

La parola degli esperti, in un momento di approfondimento che allarga dalla dimensione puramente scientifica agli aspetti legati al sostegno alle famiglie, ai diritti delle persone con disabilità, al ruolo delle associazioni, all'importanza della sensibilizzazione per sollecitare la partecipazione della collettività. Sguardo a 360°, partendo dal tema stesso per parlare del futuro della ricerca, senza dimenticare il ruolo della rete, richiamando “La Forza del Noi”.

“Penso che la rete sia fondamentale - dice Alessandra Camorani, mamma di Vittoria e Vice Presidente dell'Associazione Oceano Blu – quindi, anche oggi, in questo approfondimento e convegno, che è giunto alla seconda edizione di 'Sfida per la Vittoria', cerchiamo di parlarne, parlarne insieme e approfondire gli argomenti sia per quanto riguarda la malattia rara KAMK2B, che è quella di cui affetta Vittoria, ma anche vogliamo toccare tutti gli argomenti che riguardano la rete, la rete del sociale, della disabilità”.

Rete a sostegno della ricerca anche dalla pediatra Laura Viola, con un focus particolare sulla malattia di Vittoria: “Le malattie rare sono proprio nominate anche numericamente - dice Laura Viola, pediatra - in questo caso parliamo della KAMK2B e proprio perché sono talmente rare da non avere una definizione. In questo caso, parliamo di 24 casi nel mondo, di cui 10 come Vittoria e 14 di una variante della stessa malattia. È importantissima la sensibilizzazione, la sensibilizzazione della popolazione, delle istituzioni per aiutare queste famiglie che si trovano davvero di fronte ad una 'sfida per la vittoria'... e noi possiamo fare tanto. Quello che non può fare l'industria farmaceutica, magari, perché appunto parliamo di numeri piccoli, lo possiamo fare noi, anche con la vicinanza e con l'aiuto nei confronti delle famiglie”.

Nei saluti delle istituzioni sanitarie, il Direttore del Dipartimento Territoriale e Socio-Sanitario dell'ISS, Pierluigi Arcangeli ha invitato a guardare alla disabilità non come ad una spesa, ma ad una risorsa, “con la costante che ci deve guidare – dice - che è l'etica”. Una sfida per tutti, dai legislatori fino ai medici e operatori sanitari che devono tradurre le norme in azioni e progetti concreti. “Il progetto di vita - spiega Francesca Civerchia, Direttore UOC Disabilità di San Marino” non è un progetto terapeutico, non è un progetto riabilitativo, ma è proprio un progetto che guarda al diritto della persona di poter esprimere la propria cittadinanza a 360 gradi. Questo strumento, che spero presto venga maggiormente disciplinato e normato, può dare anche a noi come Servizio uno strumento ulteriore per poter andare a garantire il diritto all'inclusione, il diritto alla scuola, il diritto alla salute, perché possiamo guardare la persona a 360 gradi, invece che compartimentare ogni parte della propria vita. La persona viene vista nella sua interezza e, attraverso questo documento, anche noi possiamo maggiormente garantire i diritti per la persona con disabilità”.

Nel video, le interviste a Alessandra Camorani, mamma di Vittoria e Vice Presidente dell'Associazione Oceano Blu; a Laura Viola, pediatra e a Francesca Civerchia, Direttore UOC Disabilità di San Marino









