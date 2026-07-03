"Sfida per la Vittoria", sport e solidarietà a sostegno della ricerca sulle malattie rare Quadrangolare di calcio tra istituzioni sammarinesi e italiane, associazioni e giornalisti sportivi per sostenere l'Associazione Oceano Blu. La due giorni si conclude con un convegno internazionale dedicato alla malattia CAM2KB.

"Sfida per la Vittoria" non è solo un insieme di eventi legati alla scienza e alla ricerca, ma un momento in cui associazioni, istituzioni e cittadini si uniscono per tenere alta l'attenzione sul tema delle malattie rare.

Oggi l'evento principale è il quadrangolare di calcio, in cui si sfidano componenti del Consiglio Grande e Generale e del Parlamento italiano insieme all'Indipendente Sportivo e all'Associazione Sanmarinese Stampa Sportiva. Presenti all'iniziativa anche i capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, a testimoniare l'importanza di questa iniziativa organizzata dall'Associazione Oceano Blu. Di contorno alla partita al San Marino Stadium c'è anche la possibilità di cimentarsi in diverse attività, tra cui il foot table, oltre all'intrattenimento musicale.

Ma l'evento non finisce qui, infatti questa due giorni si conclude sabato mattina con un convegno internazionale sulla malattia CAM2KB a Palazzo Graziani, la malattia di cui soffre Vittoria, la bambina a cui i genitori hanno dedicato questa importante iniziativa tramite l'Associazione Oceano Blu.

Andrea Nardoni - Fondatore "Oceano Blu" e padre di Vittoria: "Anche solo il fatto di esserci qui oggi non è banale, quindi è qualcosa che ci riempie di orgoglio e l'Associazione nell'ultimo anno, attraverso questo evento che si occupa di CAM2KB, ma non solo, attraverso quello che cerchiamo di fare con le malattie rare".

Rossano Fabbri - Segretario di Stato: "È un momento importante perché credo che la causa sia veramente nobile, la lotta contro le malattie rare credo che sia un impegno da continuare a portare avanti proprio perché sono quelle situazioni dove c'è ancora più bisogno di solidarietà".

Carlotta Andruccioli - Consigliere CGG: "È un momento per stare insieme, per tenere alta l'attenzione sulle malattie rare, è un momento di solidarietà e anche di divertimento".

Gemma Cesarini - Consigliere CGG: "È un'occasione per dare importanza a certe dinamiche come quella della ricerca e l'attenzione a delle malattie molto rare che hanno bisogno di sostegno".

Andrea Pellicini - Parlamentare italiano: "Essere qui oggi a giocare in una partita in cui si cerca di recuperare soldi per la ricerca lo ritengo davvero importante".

Jacopo Morrone - Parlamentare italiano: "Siamo particolarmente legati con un rapporto di stima, di amicizia e di collaborazione con lo Stato di San Marino, quindi penso sia un momento di incontro, di gioco ma soprattutto di solidarietà e quindi di riflessione".

Servizio di Laura Bonaiuti

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