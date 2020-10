Sfide comuni: confronto sui cambiamenti climatici al Forum del dialogo Inaugurata la due giorni della V edizione del Forum del dialogo, dedicato ad un tema di grande attualità “Ambiente e Cambiamenti climatici”. Domani seconda giornata

L'opportunità dell'approfondimento che da 5 anni porta a San Marino il “Forum del Dialogo” guarda oltre alla straordinarietà della pandemia e tiene vivo il confronto su un tema attuale, una sfida per tutti gli Stati, a prescindere dalle dimensioni. Esperti e ricercatori di cinque Università italiane ed europee sul Titano per portare i risultati più recenti della ricerca scientifica sui cambiamenti climatici, collocando gli argomenti nella vita quotidiana, con suggerimenti di comportamenti non più rinviabili.

Nel suo saluto, il Segretario agli Esteri Beccari ha ricordato come San Marino abbia appena disegnato il suo futuro approvando i 17 punti della strategia nazionale sull'agenda 2030 e la prima storica risoluzione promossa alle Nazioni Unite e che designò il 29 settembre come giornata internazionale contro gli Sprechi. Tra i partecipanti le fasce tricolori, dei sindaci dei Comuni limitrofi a ricordare- come sottolineato dall'ideatore e curatore del forum Renato di Nubila e confermato dall'ambasciatore d'Italia Sergio Mercuri - come le barriere non servano più.

Conoscenze rigorose e proposte fattibili. In questi mesi di veloci trasformazioni, le curiosità che riguardano gli effetti biologici dei cambiamenti climatici in Antartide. Della spedizione fa parte il Prof. Gianfranco Santovito, dell'Università di Padova .

Nel video la sua intervista insieme a quella al prof Sandro Fuzzi, CNR.

