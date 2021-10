Sfide post covid e competitività dell'Europa: l'orazione del presidente del Consiglio di Stato della Repubblica di Slovenia

La prima visita ufficiale a San Marino di Aloijz Kovsca cade nell'anno in cui la Slovenia celebra il 30 esimo anniversario della sua indipendenza e in cui detiene la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Il Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica si Slovenia si augura di poter vedere presto ancora più stretti i rapporti di cooperazione con San Marino, in particolare nei settori imprenditoriali, dello sport, della cultura e del turismo. C'è forte gratitudine nella sua orazione: “La Slovenia e San Marino – ha detto - mantengono relazioni amichevoli e San Marino è stato tra i primi paesi a riconoscere ufficialmente la costituzione del nostro Stato, nel cuore e nella crocevia dell'Europa”.

Tra i temi forti l'Europa: la Slovenia accoglie con favore gli sforzi di San Marino per quanto riguarda l'Accordo di Associazione, si augura una accelerata dell'accordo, garantisce sugli effetti positivi che derivano dall'appartenenza, rende nota la dichiarazione dei rappresentati dei nove paesi EUSAIR, che hanno proposto al Consiglio dell'Unione Europea di intraprendere tutti i passi necessari per includervi San Marino. Nella sua orazione si sofferma anche sulla pandemia, che ha colpito inizialmente in maniera molto dura San Marino e che ora sta causando grandi difficoltà in Slovenia: “è la cooperazione multilaterale -dice -il mezzo attraverso il quale si possono trovare le risposte in questo tempo fragile e incerto, in cui ci siamo trovati tutti per la forza delle circostanze”.

