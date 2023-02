Sfide tecnologiche: la fiera di Las Vegas premia Industrie Montanari Questa mattina i festeggiamenti a San Marino con l'intera squadra

Si brinda a “Industrie Montanari”. Alla fiera di Las Vegas un riconoscimento di cui andare fieri, quello di miglior azienda espositrice tecnologica. “E' stata una sorpresa che non ci aspettavamo” – ammette il Direttore Generale Christian Montanari. “E' più di dieci anni che partecipiamo a questa fiera. Ci si scontra con realtà molto più strutturate e con storie imprenditoriali diverse dalla nostra. E' stata quindi una soddisfazione enorme”. Ne ha fatta di strada – dalla fine degli anni 70 - l'azienda di Alfio Montanari. Da officina meccanica di precisione Tecnomec ad impresa che, negli anni 90, incorpora EMMEDUE, specializzata in macchine per taglio e lavorazione della pietra. Un'eccellenza che supera i confini sammarinesi: il 90% è export, in Europa e Stati Uniti.

E nel 2010 nasce EMMEDUE Usa, per il mercato americano. Una storia di successi, passione ed entusiasmo, con il passaggio di testimone ai figli Christian e Ylenia. A guidarli il senso di azienda come famiglia. Alcuni dipendenti sono con loro da 30 anni, li hanno visti crescere. A vincere – ama ripetere Christian – il lavoro di squadra. Ed è forse proprio quello il segreto del successo. “Amare il proprio mestiere è la cosa più importante e soprattutto condividerlo con un team di persone”. Ci sono stati momenti difficili, ma “mai mollare”, è il motto della famiglia. Paga l'aver investito su nuove tecnologie e in risorse umane. Oggi i problemi sono soprattutto due: difficoltà nel reperire materie prime e manodopera specializzata. “Non sono anni facili nel reperimento di figure probabilmente perché le aziende in questi anni hanno fatto una bella crescita e le figure con esperienza non ci sono. Al nostro interno già di diversi anni cerchiamo di fare una pseudo academy, per formare nuove persone”. Ma non è l'unico problema: “E' da un anno e mezzo che lottiamo costantemente con materie prime e aumenti, cercando di trovare sempre il giusto compromesso tra reperimento di materiale, produzione e prezzi”.

Nel servizio l'intervista ad Direttore Generale Christian Montanari

