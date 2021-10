Shiatsu, benessere e solidarietà: domani a Fonte dell'Ovo evento a favore dei bimbi di Haiti L’associazione San Marino for the Children onlus, con il supporto della scuola di Shiatsu Ryu Zo di Rimini, organizza una giornata di shiatsu aperta a tutti

L’associazione San Marino for the Children onlus, con il supporto della scuola di Shiatsu Ryu Zo di Rimini, organizza una giornata di shiatsu aperta a tutti. Il ricavato di questa iniziativa sarà devoluti alla raccolta fondi avviata dalla Associazione San Marino for the Children onlus per l'acquisto di beni di prima necessità per Haiti recentemente colpita da un violento terremoto. Presso il centro Tennis di Fonte dell’Ovo e grazie all’ospitalità della Federazione Sammarinese Tennis, sabato sarà possibile ricevere un Kata di Shiatsu Ryu Zo e contribuire alla raccolta fondi.

Appuntamento dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00. Cos’è un kata di shiatsu? Lo shiatsu è un’arte giapponese che porta benessere a chi lo pratica e a chi lo riceve, come tutte le arti giapponesi viene insegnato usando il metodo dei kata: ossia una sequenza codificata di movimenti e pressioni portate da colui che esegue il kata su determinate aree del corpo della persona che riceve il kata. Lo scopo dei kata è l’insegnamento delle tecniche necessarie per l’apprendimento corporeo dello shiatsu e in generale delle arti giapponesi. Per ricevere i kata è richiesto: il certificato vaccinale o di guarigione Covid oppure il risultato negativo al tampone nelle ultime 48 ore, abbigliamento comodo (tuta da ginnastica, si riceve da vestiti), un telo mare su cui stendersi e la mascherina. E' obbligatoria la prenotazione; per prenotazioni telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3661539372 dalle ore 18 alle ore 21.

