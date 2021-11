Si accende il Natale delle Meraviglie: spettacolo di luci, intrattenimento e mercatini in centro storico

Taglio del nastro per il Natale delle Meraviglie: uno degli eventi di punta per San Marino che accompagnerà cittadini e turisti per tutto il periodo delle Feste, fino all'Epifania, con installazioni, show, momenti di divertimento per tutte le età e lo spettacolo delle luminarie per le vie del centro storico. Tredici i punti principali, dal "Bosco incantato" con i suoi personaggi alla pista di pattinaggio, dall'"Opera d'Arte" in piazza della Libertà fino al "Razzo di Babbo Natale". Queste sono solo alcune delle attrazioni.

Soddisfazione è stata espressa dal segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati. "Non era scontato - ha detto Pedini Amati - riuscire a organizzare il Natale delle Meraviglie". Sullo sfondo la pandemia e le difficoltà legate all'emergenza sanitaria. "Anche quest'anno i sammarinesi avranno il loro Natale", ha sottolineato il titolare del Turismo.

Nel servizio, le immagini dell'inaugurazione e l'intervista al segretario al Turismo Federico Pedini Amati