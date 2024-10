SALUTE Si amplia la rete di defibrillatori in Republlica: tre nuove apparecchiature nelle sedi BCSM Le apparecchiature sono già registrate e visibili nell'app DAE RSM per permettere a tutti, in caso di necessità, di localizzarle e intervenire.

“Quando si pensa alla nostra realtà si pensa ai compiti finanziari che svolge, ma abbiamo anche importanti doveri sociali”: così il direttore di Banca Centrale Andrea Vivoli sull'installazione dei nuovi defibrillatori all'esterno delle tre sedi BCSM. Le apparecchiature sono già registrate e visibili nell'app DAE RSM per permettere a tutti, in caso di necessità, di localizzarle e intervenire.

"Abbiamo deciso, in linea anche con la nostra politica di responsabilità sociale dell'istituzione Banca Centrale - afferma Andrea Vivoli, direttore BCSM - di mettere a disposizione presso le tre nostre sedi di Via del Voltone, Strada Borrana e Giovanni Battista Belluzzi dei defibrillatori accessibili a tutta la comunità sammarinese che si trova nelle vicinanze delle nostre dipendenze. È un modo per contribuire alla salvaguardia della salute e della vita della collettività. Ci occupiamo sì di tematiche finanziarie ma anche un senso di responsabilità sociale che è fondamentale specie per un'istituzione".



Sono più di 80 i defibrillatori ufficialmente registrati in Repubblica: “Fondamentale l'aiuto e la collaborazione con i privati – spiega Marina Foscoli, presidente Società Sammarinese di Cardiologia – a breve una nuova installazione anche ai Tavolucci”. Essenziale anche la formazione, con l'intensa attività portata avanti dal CEMEC, rivolta a tutte le età.

"Aumentando la rete dei defibrillatori sul territorio - aggiunge Marina Foscoli , presidente Società Sammarinese Cardiologia - abbiamo maggiori possibilità per arrivare a salvare una vita in termini appunto di tempo di intervento che come sappiamo deve stare in maniera ottimale sotto i 5 minuti in caso di arresto cardiaco. Il territorio è abbastanza coperto, ma ovviamente dobbiamo proseguire nella diffusione delle apparecchiature e anche nell'opera di formazione e informazione della popolazione".

Nel servizio le interviste ad Andrea Vivoli (Direttore BCSM) e Marina Foscoli (Presidente Società Sammarinese Cardiologia)

