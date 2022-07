METEO Si annuncia la settimana più calda del 2022, temperature fino a 41 gradi

La stagione estiva 2022 si prospetta come una delle più calde degli ultimi anni. Gli esperti meteorologi di 3Bmeteo annunciano costanti aumenti delle temperature nel fine settimana del 23 e 24 luglio in Emilia-Romagna, colpendo Bologna e Ferrara con temperature che arrivano anche a 38 gradi; a Rimini e San Marino rimangono più basse sui 36-37°C. A metà della bella stagione si sono viste temperature arrivare anche ai 40 gradi accompagnate da alte percentuali di umidità che rendono l'aria ancora più calda. Al momento non si sa ancora quanto durerà l'intensa ondata di calore proveniente dall'Anticiclone Africano, che rimarrà per tutta la settimana (dal 18 al 24 luglio). Da domani 20 luglio si prevede un'intensificazione del caldo africano che si sposterà verso il centro del Mediterraneo, avvolgendo l'Italia in temperature che arriveranno anche ai 41 gradi; a soffrirne saranno le regioni del Centro-Nord e la Sardegna.

Nel weekend sono sempre previsti costanti aumenti delle temperature in grandi città come Milano, Pavia, Padova e Firenze. Si prospetta una settimana soleggiata e con un cielo sereno e libero dalle nuvole; da segnalare solo brevi ed occasionali rovesci nel nord Italia e più raramente sugli Appennini centrali. Piccoli temporali che non andranno ad alleviare la difficile condizione di siccità che sta comprendendo tutta l'Europa; gli esperti si ritengono preoccupati per la mancanza di precipitazioni fino alla fine del mese.

