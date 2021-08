Si avvicina la partenza per Expo. I volontari incontrano il Segretario di Stato Pedini Amati

Entusiasti e emozionati. Così i volontari che partiranno per Dubai tra qualche settimana durante l'incontro con il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati. Sono giovani ragazze e ragazzi sammarinesi insieme a due studenti italiani dell'Università di San Marino. Di fronte al segretario, si sono raccontarti e hanno svelato cosa li ha portati a partire per Expo 2020.

Invitando i volontari a fare squadra, Pedini Amati si è congratulato con loro e ha sottolineato la grande responsabilità che avranno negli Emirati Arabi Uniti. "Saranno i veri rappresentanti del nostro Paese - ha detto - poiché sarà loro il primo approccio con i visitatori. Saranno gli ambasciatori della Repubblica di San Marino per questa importante opportunità, che costituirà il primo banco di prova di una ripartenza in presenza di tutto il mondo".

Oggi anche il primo giorno di formazione per i volontari che partiranno dal 15 al 19 settembre. Insieme a loro anche il Commissario Generale di Expo Mauro Maiani e tutto lo staff. "Questi ragazzi sono la pietra miliare del Padiglione - ha affermato Maiani - Saranno loro a occuparsi dell’accoglienza, della gestione dei flussi e dell’assistenza agli sponsor e ai visitatori".

