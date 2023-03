Si celebra il 117esimo anniversario dell'Arengo, insieme alle Milizie

Nel video il promo dello speciale "Le istituzioni militari sammarinesi"

Si apre con l'alzabandiera la cerimonia solenne dell'anniversario dell'Arengo e della Festa delle Milizie in piazza della Libertà, alla presenza dei corpi militari. Il 25 marzo 1906 è infatti una data che segnò la storia sammarinese. Da quel giorno di 117 anni fa ebbe inizio la democrazia moderna a San Marino, con la fine dell'oligarchia, la successiva introduzione delle elezioni politiche e quindi di un parlamento eletto direttamente dai cittadini. Si ricordano dunque i momenti che portarono i capifamiglia a organizzarsi, riunirsi e riprendere il potere della Repubblica.

Dopo l'avvio delle celebrazioni, lo schieramento nell'Ara dei volontari della Compagnia uniformata delle Milizie per depositare la corona d'alloro in onore dei volontari e dei caduti sammarinesi di tutte le guerre. La fedeltà alla Repubblica viene ricordata anche nella celebrazione religiosa alla Basilica del Santo, in suffragio dei commilitoni defunti. Poi il ritorno in piazza della Libertà, alla presenza dei Capitani Reggenti e di esponenti del Governo, per celebrare le Milizie.

Questa sera, alle 19.45, in onda lo speciale "Le Istituzioni militari sammarinesi"