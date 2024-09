Si celebra la Giornata mondiale dei sogni, per immaginare un futuro migliore

Oggi, 25 settembre, è la Giornata mondiale dei sogni. Di quelli da coltivare e da realizzare. Si celebra infatti in questa giornata il World Dream Day, creato nel 2012 da Ozioma Egwuonwu, motivatrice ed educatrice americana.



Quest'anno, in occasione della Giornata Mondiale dei Sogni, lo slogan prescelto è "Dreams For The Future" (sogni per il futuro). L'obiettivo è quello di spronare le persone a immaginare in grande per il futuro, lavorando per creare un domani migliore.



Dal 2012, questa giornata ispira ogni anno individui, famiglie, imprese e comunità in tutto il mondo a prendere iniziative per realizzare i propri desideri e obiettivi, sia a livello personale che per il bene collettivo.