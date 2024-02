Si celebra Sant'Agata. Da Catania arriva una reliquia della Santa

Come vuole la tradizione, San Marino celebra la sua compatrona e ricorda uno dei momenti centrali della sua storia: il 5 febbraio 1740, data di riconquista della libertà dopo l'occupazione del Cardinale Alberoni. Il protocollo per le celebrazioni resta invariato nel tempo. Già dalle 11,00 i Capitani Reggenti e il corteo si trovano a Palazzo Pubblico da dove partono per raggiungere la Cripta di Sant'Agata nella quale si celebra la Santa Messa, trasmessa in diretta da San Marino Rtv. Nel pomeriggio previsto l'alza bandiera in Piazza della Libertà alla presenza di tutte le più alte cariche dello Stato. Da lì la partenza per il corteo fino alla Basilica del Santo per la funzione religiosa.



Per la celebrazione di Sant’Agata, è giunta da Catania -una reliquia della Santa con l’autentica della Diocesi di appartenenza, che verrà esposta alla venerazione dei fedeli. Il suo arrivo è stato possibile grazie all’interessamento di Mons. Andrea Turazzi, con la previa autorizzazione dell’Arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna. La reliquia sarà custodita nella Basilica del Santo Marino e durante i festeggiamenti della Santa sarà esposta alla venerazione dei fedeli nella Cripta di Sant’Agata nella mattinata quando si celebreranno le quattro s. messe a lei dedicate e nel pomeriggio nella processione da Borgo Maggiore fino a giungere alla Pieve, per il canto dell’Inno a San Marino e del Te Deum con la benedizione finale. “Agata, con la sua vita e il suo martirio,- scrive don Marco Mazzanti, rettore della Basilica del santo- parla anche oggi a noi e il suo messaggio è di grande attualità. In particolare, possiamo trarre dalla sua storia personale alcuni spunti: l’educazione alla vita buona, il ruolo dei giovani e, infine, l’importanza della famiglia e delle agenzie educative. Se vogliamo costruire un mondo più giusto e umano – conclude- dobbiamo guardare ai Santi non solo come a persone da venerare, ma come modelli da imitare.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: