Si chiude con 509 firme la petizione contro l'abbattimento degli alberi a San Marino Città

Si conclude con 509 firme raccolte la petizione per fermare l'abbattimento degli alberi a San Marino Città. Secondo i progetti, è previsto in Via Paolo III il taglio di un acero e di un cedro per la costruzione di un ascensore nel nuovo edificio che ospiterà l'Ufficio del Turismo.

Sul tema l'Associazione Porta del Paese comunica di aver incontrato, assieme a Associazione Micologica Sammarinese e Commissione Monumenti, l'Ufficio Progettazione e la Giunta di Castello di Città in un "tavolo per il verde", esplicitando la richiesta di modificare il progetto dell'Ufficio Turismo. Nell'incontro è stata espressa la necessità di modificare il percorso dell'ascensore per evitare gli abbattimenti di alberi e di rivedere l'iter autorizzativo per il progetti. "Non era presente, purtroppo, - sottolinea Porta del Paese - l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole - U.G.R.A.A. oltre al Centro Naturalistico Sammarinese; questo rende assolutamente necessario che il primo incontro abbia un seguito con l’intervento degli assenti."