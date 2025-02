Si chiude il 21esimo Congresso Csdl: Merlini rieletto. Tavola rotonda sull'Associazione Ue "Questo è un rinnovato impegno per quanto mi riguarda e per tutta la squadra che comporrà la Confederazione del Lavoro per il prossimo triennio".

I lavori si aprono con la rielezione ufficiale di Enzo Merlini a segretario generale della Csdl. La lettura dei voti – 90% sì, le restanti schede bianche o nulle – viene accolta con l'applauso dei presenti.

"Anche se ero l'unico candidato - commenta Merlini - non c'è mai nulla di scontato e anche il risultato è apprezzabile. Questo è un rinnovato impegno per quanto mi riguarda e per tutta la squadra che comporrà la Confederazione del Lavoro per il prossimo triennio. Abbiamo lavorato tanto. Gli obiettivi rimangono la tutela dei redditi ma anche e soprattutto le riforme che sono in cantiere: Icee, riforma Igr, il monitoraggio sulla situazione del debito pubblico e la tenuta dei fondi pensione".

L'intervento di Giulio Romani, segretario della Confederazione europea dei sindacati, anticipa il tema al centro dell'ultima giornata congressuale: l'orizzonte europeo. Nella tavola rotonda “San Marino e l'accordo di Associazione con l'Ue” intervengono il segretario agli Esteri Luca Beccari, ricordando il senso profondo e i vantaggi del percorso intrapreso, Michele Chiaruzzi, direttore del Centro di ricerca per le relazioni internazionali dell'Università di San Marino, William Vagnini, segretario generale Anis, e lo stesso Merlini, che invita la politica a chiarire sui rapporti con l'Italia ed eventuali ricadute sulla ratifica dell'Accordo.

"Siamo veramente agli ultimi passaggi - spiega Beccari - dove dobbiamo stringere i denti, dobbiamo continuare a interloquire con la nostra controparte che appunto è la Commissione, con tutti gli stati membri, per arrivare velocemente alla firma di questo accordo. Quello che conta poi è l'entrata in vigore, per poter cominciare a beneficiare degli effetti di questa nuova dimensione che farà crescere San Marino, proiettandolo in un contesto di maggiori opportunità e allargando i nostri orizzonti".

In chiusura l'approvazione della risoluzione conclusiva e l'elezione del Consiglio direttivo, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri.

Nel video le interviste al segretario generale Csdl, Enzo Merlini, e al segretario agli Esteri, Luca Beccari

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: