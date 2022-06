Si chiude il San Marino Green Festival, Geminiani: "Sostenibilità più nella bocca che nel cuore, lavorare sulla cultura"

Due giorni di approfondimenti, confronti, spunti per pensare a un futuro in sintonia con l'ecosistema. Si chiude l'ultima edizione del San Marino Green Festival: manifestazione a tema ambientale che anche quest'anno si è occupata di sensibilizzare sullo sviluppo sostenibile. "Il mondo come giardino" è il titolo dell'edizione dedicata ad alberi e piante, per ragionare su come la natura possa aiutarci nel vivere meglio i centri urbani.

Dopo l'apertura di venerdì al Podere Lesignano, sabato 25 giugno un'intera giornata di iniziative in diversi punti di San Marino Città, dagli spettacoli alle conferenze fino alle visite guidate. Tra gli appuntamenti, il dialogo, al Piano dei Mortai, con Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura all'Università di Firenze. Sulla sostenibilità c'è ancora strada da fare, spiega l'organizzatore del Festival Gabriele Geminiani: è necessario continuare a lavorare su una cultura del rispetto dell'ambiente.

Nel servizio, l'intervista a Gabriele Geminiani, organizzatore San Marino Green Festival

