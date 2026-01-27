CELEBRAZIONI Si chiude l'esperienza Expo Osaka: 3,8 mln di visitatori e nuova visibilità, presentato il catalogo alla Reggenza Celebrate, in udienza dai Capitani Reggenti, le tappe e i numeri principali di un evento che abbatte le barriere e apre nuovi mercati. Sabato 31 gennaio appuntamento con "Oltre Expo"

Si chiude l’esperienza di Expo Osaka con traguardi in termini di visibilità per San Marino, quasi 4 milioni di visitatori al padiglione e una giornata dall’alto valore simbolico. A Palazzo Pubblico l’udienza con i Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Tra gli ospiti, il segretario generale dell'Ufficio internazionale delle esposizioni, Dimitri Kerkentzes.

"3,8 milioni di visitatori in un orizzonte di 29 milioni di visitatori totali - sottolinea il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati - è un numero, per una piccola repubblica, veramente stratosferico. Qui c'è un lavoro di tante persone; è un lavoro corale. Abbiamo stravinto anche questa volta, per San Marino".

Ripercorsi alcuni degli eventi di punta, su tutti il National Day del 3 maggio 2025. E sul piano diplomatico l’incontro tra i Capitani Reggenti di allora, Denise Bronzetti e Italo Righi, e l'imperatore Naruhito. "Sosteniamo la futura partecipazione di San Marino all'esposizione del 2027 a Belgrado e del 2030 a Riyadh - anticipa Dimitri Kerkentzes - perché, in un mondo sempre più diviso, abbiamo bisogno di Paesi che facciano sentire la loro voce e che portino unione invece che divisione".

Presentato il catalogo conclusivo di Expo. Dimostrazione, per la Reggenza, che “quando le migliori energie di un Paese si uniscono, sono in grado di affrontare le grandi transizioni del nostro tempo”. "Oltre al dato sensazionale del numero di visitatori - afferma Filippo Francini, segretario generale Expo - abbiamo anche quello degli incassi che ci ha portato a realizzare oltre 750 mila euro di vendite: un risultato al di sopra di ogni aspettativa". "Ha avuto grande successo l'Expo di Osaka - aggiunge Mamoru Nakaya, consigliere economico dell'Ambasciata del Giappone a San Marino - e il rapporto tra la Repubblica e il Giappone è stato rafforzato, inclusi i vari scambi, le visite, gli incontri di alto livello". Rispetto dell'ambiente al centro: presente all'Udienza uno degli sponsor che ha creato nuovi occhiali sostenibili con i colori della bandiera del Titano.

Prossimo appuntamento: l'evento “Oltre Expo”. Appuntamento sabato 31 gennaio all'Auditorium Little Tony di Serravalle, dalle 16,30, per un “viaggio emozionale” con una mostra e i contributi di tutte le realtà sammarinesi che hanno reso possibile Expo 2025.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo), Dimitri Kerkentzes (segretario generale Bie), Filippo Francini (commissario generale Expo 2025), Mamoru Nakaya (consigliere economico Ambasciata del Giappone a San Marino) e Kevin Chen (Espner Eyewear)

