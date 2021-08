CIBO E MUSICA Si chiude Mi Gusto San Marino. Gli organizzatori: "Un successo. Sempre pieni"

È arrivata la serata conclusiva di Mi Gusto San Marino. Via Eugippo si è trasformata per tre giorni in un percorso enogastronomico per la gioia di tutti i palati. Davvero tante le persone che hanno riempito il Centro per gustare specialità regionali e internazionali. Una quindicina in totale gli stand, tutti di San Marino e dintorni. Non solo cibo. Tanta buona musica e anche un laboratorio di ceramica. Gli artigiani di Barbò Ceramica e Cooperativa Sociale Involo hanno insegnato ad adulti e bambini come realizzare vasi e piatti unici. E con Mi Gusto anche il format "La Cucina Letteraria" della Carlo Biagioli srl e Zooma.news. In compagnia di Anna Chiara Macina, vari ospiti si sono raccontati e hanno svelato i loro segreti in cucina. Un vero successo per questa ottava edizione, con il pieno di persone per tutte e tre queste giornate. "Siamo stati sopraffatti dalla gente - ha detto Andrea Mularoni, vice presidente della Cooperativa Il Timbro, che ha gestito l'evento - Sono venuti in migliaia ad assaggiare e gustare i prodotti e i piatti del territorio. Siamo stati sempre pieni e le persone erano davvero entusiaste e felici di poter stare qui con noi. È anche difficile esprimere l'emozione e la soddisfazione provata in questi giorni".

