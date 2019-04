Si conclude il ciclo di incontri "Noi e l'Europa"

Si è concluso il ciclo di incontri rivolto alla cittadinanza “Noi e l'Europa” organizzato dalle Giunte di Castello. Obiettivo fornire una comprensione dell'Unione Europea nel rapporto con San Marino e la vita delle persone. Negli incontri si è discusso del ruolo delle amministrazioni locali del Titano e della necessità di uniformarsi alle direttive degli organi europei. Una serie di riflessioni, si è detto, per arrivare a una richiesta di modifica della legge sulle giunte in modo da garantirne un ruolo più dinamico.

Negli incontri è stato evidenziato come il fatto di essere piccoli non rappresenti un aspetto negativo ma un anello di congiunzione e veicolo di attrattiva nel contesto europeo. Il processo di integrazione è “complesso e di portata storica - affermano le giunte - racchiude questioni cruciali per la vita sammarinese, presente e futura”.