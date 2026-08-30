EVENTI Si conclude il San Marino Comics 2026: vince la fantasia, dal cosplay alle mitiche sigle dei cartoni Una manifestazione in costante crescita che, complice il sole, fa il pieno nell'edizione 2026

Si chiude oggi l'edizione 2026 del San Marino Comics: un evento per sognare e viaggiare con la fantasia. In centro storico tre giorni di show, giochi, musica e, tra tutte le attrazioni, lo spettacolo creato dagli stessi visitatori. I cosplayer, infatti, hanno vestito i panni dei loro personaggi preferiti di fumetti, cartoni, serie tv e videogames. Quest'anno, per la tredicesima edizione, il claim era proprio "Press Play: la fantasia parte da qui", un invito al pubblico a essere protagonista. Tantissimi i fan in centro storico, tra aree tematiche, giochi da tavolo e concerti, dal K-Pop alle sigle dei cartoon con Giorgio Vanni. Il presidente dell'Associazione San Marino Comics, Paolo Gualdi, parla di una manifestazione in costante crescita. Lo scorso anno si parlava di quasi 50mila visitatori.

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