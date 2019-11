Si è conclusa la settimana diocesana della Educazione. L'importanza della scuola, in una società che si voglia a misura d'uomo, parlare ai giovani per raggiungere il loro cuore e la loro mente, tirando fuori il meglio che c'è, partendo dal positivo. Oggi giornata conclusiva a Serravalle della settimana che ormai da tempo la Diocesi San Marino - Montefeltro propone a tutti ed ai responsabili della vita comune della scuola. Era iniziata da un solo giorno, ma è venuta incontro ad una serie di richieste e di bisogno ed abbraccia una intera settimana, aprendosi anche allo sport e proponendo una riflessione sul valore del modello come risorsa educativa, per suscitare un dibattito che riporti la scuola al centro, non più solo “questione di esperti o di addetti ai lavori”. Tra gli ospiti della settimana il famoso psicoterapeuta Ezio Aceti, che a San Marino ha proposto un corso di alfabetizzazione per neo genitori, perché l'amore non basta, occorre imparare a conoscere i bambini prima ed i ragazzi poi. Oggi pomeriggio seminariale per insegnanti, educatori e genitori con l'introduzione della prof.ssa Anna Grazia Mandrelli e la performance teatrale a cura del conduttore televisivo Giovanni Scifoni. A tirare le fila di una settimana di incontri, testimonianze, seminari e spettacoli che hanno approfondito la dimensione del modello per fare diventare protagonisti i giovani, don Gabriele Mangiarotti, che ha fatto suo e rinnovato l'invito di S.Giovanni Paolo II ai ragazzi: quello di non appiattirsi sulla mediocrità e di fare della vita un autentico e personale capolavoro.