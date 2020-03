Si è spento Giancarlo Ghironzi

È deceduto nel pomeriggio, all'età di 88 anni, dopo una lunga malattia, il dottor Giancarlo Ghironzi. Una figura tra le più importanti e apprezzate a San Marino, nel secondo dopoguerra e fino a pochi anni fa, in tutti gli ambiti in cui si è speso. E' stato Segretario di Stato agli Esteri e alle Finanze, due volte Capitano Reggente e consigliere per diverse legislature nelle fila del Pdcs. Attivo anche nel sindacato come segretario generale della CDLS dal 1969 al 1971.

Come noto è stato un apprezzato medico, primario e direttore sanitario. Era molto conosciuto e amato dai sammarinesi per i ruoli importanti che ha ricoperto ed anche per l'acuta intelligenza e la profonda cultura che ne ha sempre contraddistinto l'operato. A darne notizia è la sua famiglia stretta nel dolore per la grave perdita. Ai familiari le condoglianze della San Marino Rtv.