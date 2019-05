Si è spento Guerrino Montanari, una vita al servizio della Patria

Si è spento ieri Guerrino Montanari, il reduce di guerra che si mise al servizio della Patria, sul Titano, arruolato come milite volontario. Proprio lo scorso 21 dicembre aveva compiuto 100 anni. Per l'occasione al Centro Diurno dove aveva festeggiato il compleanno, il comandante Superiore delle Milizie, Leonardo Lonfernini gli aveva consegnato un riconoscimento per gli oltre 20 anni di servizio prestati. Lascia 3 figli, 6 nipoti. Montanari viene ricordato per la grande passione che ha caratterizzato la sua vita. I funerali di svolgeranno domani alle 15 a Falciano.