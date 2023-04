LUTTO Si è spento Luciano Nicolini, CSU: "Impegno instancabile per il sindacato la comunità sammarinese"

È scomparso prematuramente Luciano Nicolini, storico responsabile del Patronato della Centrale Sindacale Unitaria, ruolo che ha ottenuto poco dopo la sua assunzione nel Patronato nel 1986 e che ha mantenuto fino al suo pensionamento a febbraio 2022. "In particolare, per tantissimi anni - lo ricorda il sindacato - Luciano ha portato avanti e coordinato il servizio di dichiarazione dei redditi offerto dalla CSU; un'attività particolarmente impegnativa e complessa, di cui beneficiano annualmente molte migliaia di lavoratori e cittadini". Nicolini è rimasto per anni il punto di riferimento della Centrale Sindacale Unitaria per le normative in materia tributaria e fiscale ed ha anche fatto parte del Consiglio Direttivo Conferale CSdL dal '94 al '97.

"Tutti i colleghi della CSU, della CSdL e CDLS - si legge nella nota - lo ricordano con grande affetto, oltre che per le sue qualità professionali, per il rapporto umano che ha instaurato con ogni dirigente, funzionario o dipendente del sindacato, ricordando la sua disponibilità a rispondere ai quesiti ed alle richieste che gli arrivavano, ed il suo carattere estremamente sensibile e gioviale. Con Luciano se ne va un pezzo importante della storia della CSU nel campo dei servizi ai lavoratori, ai pensionati e ai cittadini. Gli rivolgiamo un ultimo grazie per il suo impegno instancabile in cui si è messo a disposizione del sindacato unitario e più in generale dell'intera comunità sammarinese".

