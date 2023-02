Si insedia l'Ordine degli Infermieri di San Marino, il neo Presidente Ugolini: "Una tutela per il cittadino"

Tutti i passi sono stati compiuti: San Marino ha a tutti gli effetti il suo Ordine degli Infermieri. Giovedì la prima Assemblea elettiva, che ha reso applicativo il decreto uscito a giugno. Quindi le elezioni, con la nomina del primo Consiglio Direttivo che ha poi scelto il suo Presidente, Andrea Ugolini. Un passo avanti per la Repubblica, compiuto con “colpevole ritardo” – usando le parole del Segretario alla Sanità Ciavatta, fondamentale per il dialogo con l'Italia e per la formazione continua sia dentro che fuori territorio. “Una tutela per il cittadino che – spiega il neo presidente – ha il diritto di avere di fronte un infermiere costantemente formato. Ed è proprio compito dell'Ordine garantire ed aiutare gli infermieri a formarsi durante tutto il loro percorso professionale. Quindi l'obiettivo principale e prioritario, in questo momento, è di organizzarci per iniziare un percorso formativo sia per gli infermieri dipendenti che per i liberi professionisti”.

Nel video l'intervista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: