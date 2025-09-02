ESTATE Si rinnova la tradizionale visita dei Capitani Reggenti alla Casa Vacanze San Marino a Pinarella di Cervia Presente anche il Direttore Generale ISS Claudio Vagnini: "Non è una cosa così comune trovare in giro per il mondo una realtà come questa, è un segno di grande civiltà e umanità”.

È la giornata più sentita da tutti gli ospiti, la visita dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi alla Casa Vacanze San Marino a Pinarella di Cervia.

Anche quest'anno l'appuntamento si rinnova. Ad accompagnare i Capi di Stato la direttrice del dipartimento sanità Sabrina Sarti, il direttore del dipartimento territoriale e socio sanitario Pierlugi Arcangeli e il direttore generale ISS Claudio Vagnini: “Questa realtà testimonia il fatto che San Marino – afferma Vagnini – ha scelto di rispondere a una richiesta di una parte di popolazione più fragile che ha bisogno di essere aiutata e di fare una vacanza. Non è una cosa così comune trovare in giro per il mondo una realtà come questa, è un segno di grande civiltà e umanità”.

"Questa colonia - aggiunge - è un punto su cui non abbiamo dubbi e abbiamo lavorato proprio per decidere anche di intervenire su questa struttura per i lavori che sono necessari. Strutture come queste ovviamente necessitano una manutenzione periodica importante quindi ci vogliono delle disponibilità anche da parte dell'ISS e questa disponibilità c'è".

Nel servizio l'intervista a Claudio Vagnini (Direttore generale ISS)

