Si riunisce il direttivo CSdL in vista del Congresso della prossima settimana

Per l'ultima volta nel suo mandato, si è riunito il Consiglio Direttivo della Confederazione Sammarinese del Lavoro, in vista del Congresso giovedì e venerdì prossimi al Palace. Un antipasto del piatto forte: il Congresso, che avrà inizio nella mattinata di giovedì, al Palace di Serravalle, con al centro il tema del lavoro. Il Direttivo ha fatto una valutazione positiva dei Congressi delle quattro Federazioni che si sono svolti nei giorni scorsi. Tanti i giovani delegati, con una significativa rappresentanza femminile; “per molti di loro è stata una prima partecipazione ma il livello degli interventi ha dimostrato una buona conoscenza e consapevolezza delle complesse problematiche trattate nel documento di base del 20° Congresso” si legge in una nota.

Ricambio e rinnovamento anche nei nuovi Consigli Direttivi delle Federazioni, usciti dai Congressi. Per il Segretario Giuliano Tamagnini l'occasione di fare un riferimento all'incontro dei giorni scorsi con il Segretario per la Sanità sulla riforma pensionistica. La Confederazione del Lavoro, attende ora il documento in 15 punti annunciato dallo stesso Segretario per la Sanità per i prossimi giorni, ha ribadito che la riforma in questione deve essere collocata in un contesto più ampio, che coinvolga l'intero Congresso di Stato, nel quadro di un tavolo politico generale.