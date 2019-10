Si spacciano per personale dell'ISS: l'Istituto mette in guardia i cittadini

Dopo le segnalazioni arrivate di alcuni cittadini, l'Iss mette in guardia da chiamate telefoniche di persone che si spacciano per personale dell'ISS chiedendo informazioni su dati personali e sanitari. "Non si tratta – specifica l'Istituto – di iniziative dell'Ente Pubblico" e invita a rivolgersi alle Forze dell'Ordine.