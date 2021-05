Si torna a ballare a San Marino, evento test il 19 giugno Indino, Silb "mi sento di dover ringraziare la lungimiranza di Pedini Amati e l'antica Terra della Libertà"

La riconquista della normalità passa attraverso lo sforzo di trovare un equilibrio tra divertimento e sicurezza. E' la sfida per l'intrattenimento dell'estate 2021 e San Marino avrà il suo evento test il 19 giugno. In collaborazione con la vicina Romagna e sulla scia, come specificò il presidente Silb Gianni Indino in occasione dell'incontro con il Segretario al Turismo Pedini Amati, di quelli che sono già stati attuati in importanti città d’Europa per verificare se sia possibile fare ripartire il settore allentando le misure restrittive che tuttora in Italia bloccano i locali da ballo.

La forza dell'evento, che sarà ospitato nella zona parcheggio del tiro a volo e nella struttura adiacente, è appunto il fatto che consentirà ai più giovani di tornare a ballare. La capienza massima sarà decisa da Protezione civile e dipartimento Prevenzione, in osservanza di un protocollo che dovrà essere garantito mediante apposito sistema di monitoraggio degli ingressi, ma Indino ipotizza già almeno 3 mila perone. Un protocollo comune che prevede l'accesso consentito, - come sottolineato dal Segretario Pedini Amati- a vaccinati e a chi eseguirà il tampone in una struttura autorizzata, nelle 48 ore precedenti. Per il pubblico ma anche per dj e staff.

Postazioni con distributori di prodotti sanificanti, percorso di uscita e accesso con una sola direzione per evitare assembramenti, controlli stringenti. I risultati di questi protocolli sanitari adattati a questo evento test serviranno per poter chiedere delle aperture con le stesse modalità che si metteranno in campo a San Marino “Anche perché – prosegue Indino- sono rimaste sole le discoteche, alle quali è concessa in Italia l'apertura ma senza il ballo, a non avere una data certa per la ripartenza”.

Nel video l'intervista a Gianni Indino, Pres silb Emilia Romagna



