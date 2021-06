EVENTI RSM Si torna a ballare in sicurezza. Sold out per 'A riveder le stelle'

Tutto è pronto per ballare a San Marino dove questa sera 2.600 persone torneranno a divertirsi con le atmosfere della disco. "Abbiamo venduto 2600 biglietti, con regole ben precise - spiega Tito Pinton patron del Gruppo Musica di Riccione, il locale in cui è socio con Giuseppe Cipriani - bisogna aver fatto il tampone 48 ore prima, oppure essere vaccinati oppure guariti dal Covid. La mascherina è consigliata ma non obbligatoria. Non si accede senza biglietto". "Abbiamo voluto questa serata per dimostrare che si può tornare a ballare in sicurezza e devo dire grazie alle autorità sammarinesi perché sono state coraggiose e lungimiranti". Questa di Musica "è un'operazione culturale e di libertà - dicono gli organizzatori - non certo per guadagnarci visto che la serata è costata 110 mila euro e con il prezzo del biglietto si va a pari". Dalle 21 alle 5 del mattino, nell'Area Eventi San Marino Shooting Club (l'ingresso alla manifestazione sarà consentito solo a chi si presenterà con la mascherina e potrà esibire un certificato di avvenuta vaccinazione/guarigione da Covid-19 o, in alternativa, un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti l'ingresso) si ballerà con Sven Vzart e per una sera almeno sembrerà tutto tornare alle serate pre pandemia.

La serata, sottolinea la Segreteria di stato per il Turismo di San Marino ha come obiettivo, quello "di organizzare un evento musicale di caratura internazionale che rappresenti un valido 'test' per dimostrare la possibilità di realizzare eventi in sicurezza nel rispetto delle regole". In particolare, viene spiegato dal Titano, "l'area sarà presidiata dalle Forze dell'Ordine sammarinesi alle quali si aggiungono oltre 100 steward. Come da protocollo - viene ribadito - l'utilizzo della mascherina è fortemente consigliato mentre il certificato di avvenuta vaccinazione o della guarigione da Covid-19 o, in alternativa, un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti l'ingresso è obbligatorio".



Intanto, a pochi giorni dalla presentazione, lo spettacolo di Visionnaire Performing Arts “A riveder le stelle” ha fatto registrare il tutto esaurito. Lo show che si svolge in anteprima mondiale questa sera e domani, nel centro storico, coinvolgerà il pubblico in un viaggio fatto di di musica, danza e arti performative dedicato ai Cantici dell’Inferno della Divina Commedia nel 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri.



