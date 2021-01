CORONAVIRUS Si torna a scuola a San Marino e Italia

Si torna a scuola a San Marino e Italia.

Domani si torna a scuola. In Italia e San Marino riprendono le lezioni per elementari e medie. Ma se oltre confine la riapertura di superiori e licei è slittata all'11 gennaio, sul Titano suonerà la campanella anche per prime, quinte superiori e seconde dell'ITI. Per tutti gli altri, un nuovo confronto è atteso fra segreterie all'Istruzione, Sanità, Gruppo per le emergenze e Protezione Civile, per definire le modalità di frequenza dall'11 gennaio.

Novità anche sul fronte del trasporto scolastico: per i prossimi tre mesi saranno rafforzate le 6 linee più congestionate, per limitarne la capienza massima al 50%. Riguardo ai dispositivi di sicurezza, il decreto emesso ieri sera prevede, per gli studenti al di sopra dei sei anni, l’obbligo di tenere sempre ben indossata la mascherina salvo per il consumo dei pasti, durante l'attività motoria, l'outdoor e le interrogazioni che devono essere effettuate dal banco.

