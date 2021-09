Si torna sui banchi anche alla Scuola Secondaria Superiore

Riparte l'anno scolastico anche per gli studenti della Scuola Secondaria Superiore di San Marino. Elementari, medie e CFP avevano già ripreso le lezioni da lunedì. Gli ultimi anni scolastici, per alunni e professori, hanno visto alternarsi periodi di didattica a distanza a lezioni in presenza. L'auspicio del preside Giacomo Esposito è quello di poter riprendere l'attività scolastica in maniera continua e nel migliore dei modi.

Molto elevato, sottolinea il preside Esposito, il numero di nuovi iscritti; circa il 7% in più degli anni precedenti. In totale sono più di 630 gli studenti delle superiori. Dato positivi ma che non si concilia facilmente con gli spazi a disposizione della struttura.

Nel servizio l'intervista a Giacomo Esposito (Dirigente Scolastico Scuola Secondaria Superiore)