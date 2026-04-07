Si trasferisce nel riminese per evitare il carcere: arrestato 34enne di Catania

Sfuggito alla giustizia siciliana, era andato a vivere nel comune di Coriano: un 34enne originario della provincia di Catania è stato arrestato dai carabinieri delle Stazioni di Cesena e Coriano, che lo hanno rintracciato nel riminese dove dimorava da alcuni mesi. I Carabinieri spiegano che l'uomo deve scontare una condanna inflitta nel dicembre 2024 dalla Corte d'Appello di Messina per "reati contro la persona e contro la pubblica amministrazione" commessi nella provincia siciliana: un anno, nove mesi e sette giorni di reclusione, sei mesi di arresto e il recupero di un'ammenda di 1.000 euro. L'ordine di carcerazione era stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina. Al termine delle formalità di rito, il 34enne è stato condotto nel carcere di Rimini, dove sconterà la pena a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.









