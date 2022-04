BLOCKCHAIN “Siamo tutti non fungibili”: il manuale per entrare nel mondo degli NFT Il libro di Diego De Simone ed Eugenio Giovanardi è una vera e propria guida sul mondo del web 3.0 e del Metaverso.

Un NFT ovvero Not Fungible Token, è, nella sua forma più semplice. un certificato di autenticità per file digitali. Un mondo a molti ancora sconosciuto ma che si sta espandendo in maniera sempre più rapida. Il libro “Siamo tutti non fungibili” di Eugenio Giovanardi e Diego De Simone è una vera e propria guida sul mondo del web 3.0 e del Metaverso.

"Il libro è assolutamente una guida per neofiti che aiuta a capire, in maniera semplice - spiega Diego De Simone - che cosa sono gli NFT, cos'è la blockchain che è alla base degli NFT e come districarsi in questo mondo. Sempre a scopo educativo regaleremo un NFT e chi ha letto il libro sarà praticamente in grado di aprirsi il suo wallet e fare le sue prime sperimentazioni. Per noi autori questo rappresenta un valore enorme ed infatti abbiamo già previsto diverse attività che andranno a favore di chi possiede l'NFT".

L'universo blockchain, criptovalute ed NFT, spiega De Simone, non è privo di pericoli ed è per questo che è importante avere una conoscenza approfondita della materia: "La risposta breve - sottolinea - è l'educazione, bisogna studiare e capire come funziona. Come c'erano le truffe 20 anni fa in altro modo, stessa cosa può accadere con le criptovalute ma sono un mondo che è già realtà e crescerà sempre di più".

Nel servizio l'intervista a Diego De Simone (Autore)

