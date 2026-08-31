EMERGENZA IDRICA Siccità a San Marino, situazione critica ma sotto controllo Forcellini: "Dopo l'ordinanza, consumi ridotti del 15-20%; chiave la diversificazione delle fonti"

"La situazione, come ho detto, è da tenere sotto monitoraggio, sebbene non ci sia ancora una situazione di totale assenza di acqua, nel senso che sicuramente la diversificazione delle fonti, la diversità delle fonti che San Marino ha, permette comunque di fronteggiare questa situazione, considerando che stiamo entrando in una fase autunnale, questo è un aspetto positivo e che infatti ha un sospiro di sollievo" le parole del Direttore Generale dell'AASS, Marcello Forcellini.

In questo periodo erano attese precipitazioni, che invece non sono arrivate.

Fiume Marecchia e invasi in crisi: l'emergenza idrica c'è, e persiste, dopo il caldo di questa estate, ma la situazione, secondo l'AASS, è ancora sotto controllo. Grazie anche alla responsabilità dei cittadini, che a seguito dell'ordinanza del 10 agosto hanno ridotto i consumi in metri cubi di un 15-20%.

"L'apice nel mese di agosto è stato circa sugli 11 mila metri cubi di acqua al giorno consumata, questo è anche un pochino di più, questo è chiaramente un numero che è molto alto, ma che si attesta a causa delle alte temperature, le alte temperature fanno sì che le persone consumino più acqua. Dopo la campagna e dopo l'ordinanza, e comunque sia anche il periodo di congedi, che caratterizzano la seconda metà di agosto, ci ha permesso di arrivare sui 9.500 metri cubi di acqua al giorno," continua Forcellini.

San Marino si approVvigiona per il 60% dal Fiume Marecchia e dal lago Torello, per un 5% da fonti interne, e la parte restante da Hera e Ridracoli. A preoccupare, soprattutto il Torello.

"Il lago si sta riducendo, noi lo teniamo monitorato in maniera costante, i prelievi sono abbastanza stabili, e anche l'acqua che entra, per cui sotto questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli, però dobbiamo cercare di contenere al massimo i consumi", conclude il DG.

Adesso l'Azienda pubblica guarda fiduciosa all'autunno, con la speranza e la fiducia di superare questo ultimo periodo caldo senza troppi stravolgimenti.

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